Ambrì vivo ma sfortunato, vince il Losanna

AMBRÌ - Un Ambrì come al solito encomiabile si è arreso solo all'overtime davanti al Losanna. Nel 2-3 finale decisivo un gol di Jooris al 60'18”.

Penalizzati da una classifica difficile e soprattutto da una sfortuna – tradottasi in infortuni – infinita, i biancoblù hanno onorato al meglio la sfida interna ai vodesi. Probabilmente già tagliati fuori dalla lotta ai playoff (pur se l'aritmetica non ha ancora dato sentenze), i leventinesi si sono battuti fino allo sfinimento puntando all'intero bottino, preziosissimo nella corsa, passando dai playout, al decimo posto finale. I loro sforzi hanno tuttavia prodotto “solo” un punticino, arrivato nonostante una prestazione non impeccabile degli ospiti.

L'impressione migliore, nella prima parte di sfida, l'ha destata la truppa di coach Cereda la quale, a lungo più intraprendente e grintosa, si è spesso mostrata pericolosa dalle parti di Stephan. Qualche buon intervento dell'estremo difensore biancorosso e un po' di imprecisione hanno tuttavia impedito ai ticinesi di festeggiare. E permesso ai vodesi di conservare l'equilibrio fin dopo la prima pausa. Lì, un po' più motivati e reattivi, gli uomini di Ville Peltonen hanno poi accelerato. Non sono riusciti a “spaccare” la partita, certo; hanno tuttavia mostrato – a sprazzi – quali sono le loro reali possibilità. E sono scappati. Prima Vermin (28') in powerplay e poi Jooris (33') hanno bucato Conz per uno 0-2 che pareva definitivo. L'Ambrì è invece stato in grado di rientrare immediatamente in partita con Plastino (34'), garantendosi un terzo parziale da combattimento.

Nell'ultima parte di sfida i vodesi non sono stati in grado di imporre il loro ritmo al gioco e così, con il passare dei minuti, si sono trovati in balia dei sopracenerini. Pur senza dover fare gli straordinari, Stephan ha chiuso ogni varco fino al 56', quando D'Agostini in powerplay ha piazzato il 2-2 che ha poi retto fino al 60'. E poco più. Tornate in pista le due squadre, sono serviti infatti appena 18” a Jooris per siglare la rete definitiva, quella che ha regalato il punto supplementare al Losanna. Ambrì decimo a pari punti con il Langnau ma soprattutto vivo. La stagione è ancora lunga.

AMBRÌ-LOSANNA 2-3 (0-0, 1-2, 1-0, 0-1)

Reti: 27'53” Vermin (Herren) 0-1; 32'32” Jooris (Jeffrey) 0-2; 33'18” Plastino (Flynn) 1-2; 55'21” D'Agostini (Plastino) 2-2; 60'18" Jooris 2-3.

AMBRÌ: Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fohrler; Pezzullo, Ngoy; Moor; Zwerger, Flynn, D'Agostini; Hinterkircher, Müller, Schwab; Bianchi, Goi, Trisconi; Mazzolini, Novotny, Neuenschwander; Hofer.

Penalità: Ambrì 2x2'; Losanna 4x2'.

Note: Valascia, 4'864 spettatori. Arbitri: Wiegand, Fluri, Fuchs, Ambrosetti.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)