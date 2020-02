Friborgo sopra la riga, Langnau umiliato a Rapperswil

BIENNE - Continua il momento positivo del Friborgo che, grazie al successo per 6-5 a Bienne dopo i rigori, è tornato sopra la riga. Per i burgundi sono andati a segno Brodin (doppietta), Schmutz, Schmid e Vauclair, mentre i bernesi hanno risposto con Neuenschwander, Ullström, Rathgeb, Künzle e Fey.

La vittoria dei burgundi ha "spedito" il Langnau sotto la riga. La formazione di Heinz Ehlers è stata maltrattata sul ghiaccio dell'ultima della classe Rapperswil (7-3). Già al sesto minuto il tabellone della St.Galler Kantonalbank Arena indicava 3-0 in favore dei padroni di casa, in rete con Profico (3'), Dünner (4') e Rowe (6'). Al gol della speranza firmato da Glauser (32') hanno fatto seguito i punti di Clark (40' e 46'), Casutt (42') e di nuovo Rowe (44') per i Lakers e di Neukom (49') e Pesonen (55') per gli ospiti.

Invischiati nella lotta per un posto al sole ci sono anche gli Orsi - ora a -1 dalla linea insieme ai "vicini di casa" del Langnau -. battuti davanti al proprio pubblico dallo Zurigo (3-4) dopo il supplementare: il game winning goal l'ha firmato Pius Suter al 63'. In precedenza erano andati a segno Mursak (8'), Rüfenacht (17') e Praplan (28') per il Berna, il già citato Suter, Simic e Baltisberger per i Lions.

Da segnalare infine il successo del Davos sul Ginevra per 2-1 (Palushaj e Jung per i gialloblù, Smirnovs per le Aquile) e quello dello Zugo sul Losanna per 3-0 (sigilli di Leuenberger, Hofmann e Bachofner).

