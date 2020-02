Dean Kukan e i Blue Jackets continuano insieme

COLUMBUS (USA) - In forza alla franchigia di Columbus dal 2015, Dean Kukan ha prolungato il suo accordo fino al termine del campionato 2021/2022. I dettagli del contratto non sono stati resi noti.

Ricordiamo che con i Blue Jackets il difensore elvetico ha finora messo a referto 15 punti in 87 incontri disputati in NHL. In tutto questo tempo ha anche militato in AHL con i Monsters, vincendo la Cadler Cup nel 2016. Nella sua personale bacheca il 26enne può annoverare anche una Champions Hockey League con il Lulea (2015).

🚨Kuks signs two-year deal through 2021-22 season🚨https://t.co/1sMa6l5soc — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) February 7, 2020

Keystone, archivio