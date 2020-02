Zampata degli Orsi, preso Wellman. Il Rappi punta su Pyatt

BERNA – Per non lasciare nulla di intentato, per provare in tutti i modi a raggiungere i playoff, il Berna ha firmato un nuovo straniero: Casey Wellman.

Visto nell'ultimo anno e mezzo al Rapperswil (28 gol e 29 assist in 73 presenze), il 32enne attaccante statunitense rimarrà alla PostFinance Arena almeno fino al termine della corrente stagione.

Salutato l'attaccante a stelle e strisce, i sangallesi hanno annunciato l'avvenuto ingaggio di Tom Pyatt. Il 32enne, centro di grande esperienza con alle spalle anche 485 partite in NHL, ha firmato sino a fine campionato. Il canadese, già ammirato in Svizzera con la maglia del Ginevra (2014-2016) arriva dagli svedesi dello Skelleftea, dove sin qui aveva totalizzato 12 punti (4 gol) in 38 match.