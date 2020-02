«Più di mille persone ci hanno aspettato per festeggiare... atmosfera incredibile»

PORRENTRUY - L'Ajoie di Giacomo Casserini (e Zaccheo Dotti) continua a stupire. Nei giorni scorsi infatti, la compagine giurassiana ha conquistato la Coppa Svizzera battendo in finale il Davos con il punteggio di 7-3, dopo aver sconfitto nell'ordine Wiki-Münsingen, Losanna, Zurigo e Bienne.

La squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per centrare la promozione in National League. «Sono contentissimo», ha esordito proprio Casserini. «Nessuno avrebbe immaginato che l'Ajoie potesse vincere la Coppa Svizzera. Abbiamo eliminato squadre molto forti e nella finale di Losanna – su 9 000 spettatori – 7 000 erano giurassiani. Senza il nostro pubblico sarebbe stata un'altra cosa, ci hanno caricati. Visto che non avevamo la pista nella norma, il Davos ci aveva proposto di giocare nei Grigioni, ma il nostro presidente ha giustamente rifiutato. A Losanna l'atmosfera era spettacolare e abbiamo vinto».

L'Ajoie ha una storia importante alle spalle e vincere la Coppa nazionale ha sicuramente esaltato l'ambiente... «Dopo il nostro successo c'è stata la notte bianca a Porrentruy. Più di mille persone hanno infatti atteso la squadra alla pista per festeggiare. La cittadina era davvero galvanizzata e per il gruppo si è trattato indubbiamente di un traguardo importante. Adesso però non dobbiamo distrarci, abbiamo ancora due partite di regular season e nutriamo grandi ambizioni».

A due match dal termine la formazione giurassiana occupa infatti la seconda posizione nella classifica del campionato cadetto (89 punti), a sei lunghezze dalla capolista Kloten (95). «Vogliamo vincere il campionato. Questa performance ha indubbiamente fatto bene al morale del gruppo e ci ha uniti ulteriormente. Siamo motivati a continuare in questa direzione, ma non dobbiamo sottovalutare nessun avversario».

L'Ajoie può vantare nel proprio roster i due migliori stranieri della Lega, Hazen e Devos.... «Sono fortissimi e calcolando il loro potenziale potrebbero tranquillamente giocare in National League e insieme farebbero le fortune di qualsiasi squadra».

Casserini sta disputando la settima stagione all'Ajoie.... «Mi trovo benissimo qui e ho ancora un anno di contratto. Il sogno sarebbe ripercorrere la strada del Rapperswil quando ha vinto la Coppa Svizzera e nello stesso anno ha centrato la promozione. Zaccheo Dotti? Giochiamo in linea insieme da più di un anno e mi trovo benissimo con lui, non molla mai...».

Fonte Keystone