Lugano: trasferta amara, il Bienne ferma la corsa bianconera

BIENNE - Passo falso del Lugano. I ragazzi di Pelletier, dopo la convincente vittoria sul Davos, sono usciti sconfitti per 5-3 dal ghiaccio di Bienne. Ai bianconeri, sfortunati in alcuni episodi chiave, non è bastata la splendida rete d’apertura firmata da un ispirato Alessio Bertaggia e la rimonta nel terzo periodo guidata da Suri (doppietta). I Seeländers si sono assicurati la vittoria grazie alle doppietta di Brunner e Rajala e al gol Rantakari. Prossimo impegno per Chiesa e compagni l’11 febbraio quando alla Cornér Arena arriverà l’Ambrì per il quinto derby stagionale.

Dopo una prima fase interlocutoria sono stati i padroni di casa a prendere in mano le redini del confronto, senza però riuscire ad impensierire seriamente Zurkirchen. Il portiere luganese si è però dovuto superare al 10’ per impedire a Cunti di trovare la prima rete della serata. A sbloccare la partita sono però stati i ticinesi grazie ad un bellissimo tiro di Bertaggia al 12’49’’. La reazione dei Seeländers, guidata da Rajala e Fey, non ha prodotto i risultati sperati e si è così andati alla pausa sull’1-0.

Nel periodo centrale, dopo qualche buona occasione per il Lugano, è arrivato il pareggio dei bernesi firmato dal Top-Scorer Toni Rajala al 24’03’’. I padroni di casa, dopo un palo colpito da Vauclair, hanno sfruttato gli spazio offerti dalla difesa luganese per infilare il 2-1 con Brunner (29’32’’). I giallo-rossi, sulle ali dell’entusiasmo, hanno provato ad allungare nel punteggio senza però trovare i risultati sperati. 2-1 alla seconda pausa.

La terza frazione è iniziato nel peggiore dei modi per Chiesa e compagni. Rantakari ha infatti sorpreso Zurkirchen trovando così il terzo sigillo. La risposta dei sottocenerini non si è però fatta attendere e Suri al 45’12’’ ha nuovamente accorciato le distanze. Lo stesso attaccante numero 9 ha poi trovato il 3-3 al 51’09’’ sfruttando il gran lavoro di Lajunen. Poco prima della sirena è arrivato però il secondo gol personale di Brunner che ha trovato l’allungo decisivo prima che Rajala fissasse a porta vuota il punteggio sul 5-3.

BIENNE - LUGANO 5-3 (0-1, 2-0, 3-2)

Reti: 13' Bertaggia (Loeffel, 5c4) 0-1; 25' Rajala 1-1; 30' Brunner (Cunti, 4c5!) 2-1; 41' Rantakari (Rajala) 3-1; 46' Suri (Lajunen) 3-2; 52' Suri (Lajunen) 3-3; 59' Brunner (Cunti) 4-3; 60' Rajala 5-3.

LUGANO: Zurkirchen; Wellinger, Postma; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jecker; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri; Lajunen, Walker; Lammer, Sannitz, Fazzini; Jörg, Romanenghi, Zangger; Haussener.

Penalità: Bienne 3x2'; Lugano 6x2'.

Note: Tissot Arena, 5'928 spettatori. Arbitri: Salonen, Tscherrig; Kovacs, Wolf.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)