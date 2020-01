L’Ambrì getta al vento punti preziosi, i Dragoni si impongono ai rigori

FRIBORGO - Sconfitta dolorosa per l’Ambrì. La squadra di Cereda, tornato a contare sul supporto del ceco Novotny, è stata superata in rimonta dal Friborgo. 3-2 il punteggio dopo i rigori. I biancoblù, incapaci di chiudere la contesa nel secondo tempo e sempre in difficoltà nel concretizzare le occasioni da rete, hanno subito la rimonta nei minuti finali e si sono poi dovuti arrendere nella lotteria dei rigori. I leventinesi, che possono recriminare per un gol in offside e un rigore (dubbio) trasformato da Mottet, torneranno in pista sabato, quando alla Valascia arriveranno i Tigrotti di Langnau per un’altra delicata sfida.

I primi minuti di gara hanno visto i padroni di casa farsi preferire sul piano del gioco, senza però riuscire ad incidere. La reazione ticinese, guidata da Sabolic e Mazzolini, non si è fatta attendere ma ha trovato sulla sua strada l’attento Berra. Nei minuti finali del primo tempo è stato invece Manzato a rendersi protagonista con alcuni interventi decisivi che hanno mantenuto il punteggio in parità.

Dopo 4’ nel secondo periodo, Brodin ha avuto sul suo bastone il disco del possibile vantaggio, senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta. A sbloccare la contesa ci ha quindi pensato Dal Pian, deviando al 29’33’’ in rete un disco scagliato verso la gabbia avversaria da Hinterkircher. Con il Friborgo in powerplay sono stati ancora i ticinesi a graffiare; la conclusione di Ngoy non ha però trovato fortuna. Si è così andati alla seconda pausa con i biancoblù in controllo del gioco.

Kamerzin dopo pochi istanti di gioco nel terzo tempo ha sciupato una grossa occasione da rete. A trovare il gol sono però stati ancora i ticinesi grazie a una pregevole finta di Bianchi davanti all’estremo difensore burgundo (43’54’’). Una fortunata deviazione di Vauclair al 51’38’’ (su azione viziata da offside) ha permesso ai Dragoni di riaprire la contesa. Il cronometro è corso ai minuti finali di gara quando l’assalto finale dei friborghesi ha portato alla rete del pareggio firmata da Gunderson con un preciso tiro. Si è così arrivati al 60’ in parità. L'overtime non è stato in grado di decretare il vincitore ed è così servita la lotteria dei rigori per assegnare il punto supplementare ai Friborgo, dopo che l’Hcap ha inoltrato protesto per la decisione (dubbia) presa sul gol di Mottet.

FRIBORGO-AMBRÌ d.r. 3-2 (0-0, 0-1, 2-1, 0-0)

Reti: 29’33’’ Dal Pian (Hinterkircher) 0-1; 43’54’’ Bianchi (Goi) 0-2; 51’38’’ Vauclair (Stalder) 1-2; 58’10’’ Gunderson 2-2.

AMBRÌ: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Fohrler; Sabolic, Novotny, D’Agostini; Zwerger, Müller, Trisconi; Bianchi, Goi, Incir; Hinterkircher, Dal Pian, Neuenschwander; Mazzolini.

Penalità: Friborgo 1x2’; Ambrì 4x2’.

Note: BCF Arena 6'186 spettatori. Arbitri: Dipietro, Fluri, Obwegeser, Fluri.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)