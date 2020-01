Un protagonista per ogni occasione, così l'Ambrì è ripartito

AMBRÌ - Una prestazione convincente, un risultato soddisfacente: contro il Bienne l'Ambrì è - forse - definitivamente ripartito. Digerite le difficoltà della prima parte del mese, nella quale gli sforzi (soprattutto mentali) di Coppa Spengler e le tante assenze erano stati pagati a caro prezzo, contro i bernesi i leventinesi sono tornati a giocare l'hockey al quale ci avevano abituato. La truppa sopracenerina aveva, a dire il vero, mostrato buone idee e intenzioni già contro lo Zugo. Alla Bossard Arena non si era tuttavia espressa con continuità. Ed era stata per questo trafitta. Davanti ai ragazzi di coach Antti Törmänen, l'ottimo Flynn e compagni sono invece riusciti a limitare al minimo le pause e gli errori. E così facendo hanno saputo tenere testa a un avversario sì in difficoltà ma sempre pericolosissimo.

I due punti raccolti alla Valascia devono essere considerati un nuovo punto di partenza per i ticinesi i quali, capaci di trovare protagonisti diversi a seconda dell'occasione (e per questo va dato grande merito a Luca Cereda), possono adesso affrontare l'ultima parte di stagione con la giusta fame e ambizione. Per arrivare dove? L'obiettivo dichiarato e condivisibile è quello della salvezza. Al momento, quindi, l'Ambrì deve solo pensare a fare più punti possibile, a spingere al massimo sull'acceleratore per presentarsi così nel gironcino dei playout in posizione di forza. Poi... poi tutto è possibile. Per i playoff serve mettere insieme una settantina di punti. I conti sono semplici da fare. Ma di conti, almeno per il momento, in Leventina è meglio che non ne facciano. Ora è meglio pensare solo al Bienne, da affrontare nuovamente domani. E poi si vedrà.

keystone-sda.ch / STR (SAMUEL GOLAY)