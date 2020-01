Il Lugano piega il Berna e raccoglie punti d’oro per la corsa ai playoff

BERNA – Continua a sorridere il Lugano. La truppa di Pelletier ha infatti superato 5-2 il Berna trovando così punti importantissimi per la corsa ai playoff. I bianconeri, in grado di rispondere due volte al vantaggio degli Orsi, hanno trovato l’allungo decisivo nel terzo periodo grazie alle reti di McIntyre (autore di una bellissima doppietta), Bertaggia e Bürgler. I luganesi torneranno in pista sabato quando andranno a far visita al Davos.

I primi a rendersi pericolosi sono stati i padroni di casa, che con Sciaroni e Moser hanno portato i primi pericoli dalle parti di Zurkirchen. Gli Orsi hanno continuato a farsi preferire e così Pestoni al 9’10’’ ha sbloccato il punteggio infilando da pochi passi tra i gambali del portiere avversario. La reazione bianconera è arrivata al 17’11’’ quando McIntyre ben imbeccato da Klasen ha trovato l’1-1. Si è quindi andati alla prima pausa in situazione di parità.

Il secondo periodo ha visto gli Orsi farsi preferire sul piano del gioco e trovare il nuovo vantaggio al 26’24’’ con Praplan che ha comodamente appoggiato in rete da pochi passi dopo un buon intervento di Zurkirchen. Gli ospiti non si sono però fatti intimidire e al 33’49’’, in inferiorità numerica, Suri ha infilato il nuovo pareggio. Anche la seconda sirena è suonata con il risultato in parità.

Il terzo periodo ha visto le squadre attente a non concedere spazi. A rompere gli indugi ci ha pensato ancora McIntyre, che in 5c3 ha sfruttato un altro assist di Klasen per trovare il primo vantaggio bianconero della partita (46’22’’). La risposta dei bernesi è andata ad infrangersi sul palo dopo un gran tiro di Andersson. Si è così arrivati ai minuti finali di gara con i padroni di casa a provare l’assalto a porta vuota. Bertaggia e Bürgler hanno però trovato due reti in ripartenza fissando così il punteggio finale sul 5-2.

BERNA - LUGANO 2-5 (1-1, 1-1, 0-3)

Reti: 9’10’’ Pestoni (Scherwey, Ebbett) 1-0; 17’11’’ McIntyre (Klasen, Postma) 1-1; 26’24’’ Praplan (Sciaroni, Mursak) 2-1; 33’49’’ Suri (Lajunen) 2-2; 46’22’’ McIntyre (Klasen) 2-3; 58’22’’ Bertaggia 2-4; 58’52’’ Bürgler 2-5.

LUGANO. Zurkirchen; Wellinger, Postma; Riva, Chiesa; Jecker, Loeffel; Haussener, Ronchetti; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Bürgler; Lammer, Sannitz, Fazzini; Zangger, Romanenghi, Walker.

Penalità: SCB 3x2’ HCL 5x2’

Note: Postfinance Arena 17’031 spettatori. Arbitri: Stricker, Stolc, Kovacs, Nothegger

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)