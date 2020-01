Il classico è servito: la finale sarà Canada-Russia

TRINEC (Repubblica Ceca) - La finale dei Mondiali Under 20, in corso di svolgimento in Cechia, metterà di fronte le due nazionali con la storia più importante in questo sport: Canada e Russia.

Dopo aver superato la Svizzera nei quarti di finale (3-1), la Sbornaja si è ripetuta anche al penultimo atto contro la Svezia, battuta con il punteggio di 5-4 all'overtime. I grandi protagonisti dell'incontro sono stati Morozov (4' e 64') e Sokolov (13' e 49'), entrambi autori di una doppietta. L'altra segnatura russa porta la firma di Khovanov (6'), mentre le reti scandinave sono state messe a segno da Sandin (1' e 32'), Fagemo (16') e Lundkvist (45').

Nell'altro incontro valido per le semifinali il Canada non ha invece incontrato particolari difficoltà contro la Finlandia, chiudendo la pratica già nel corso del primo tempo. I nord-americani si sono infatti imposti 5-0 in virtù dei sigilli di McMichael (2'), Lafreniere (4'), Drysdale (5'), Dellandrea (15') e ancora Lafreniere (38').

L'ultimo atto della rassegna iridata avrà luogo domani, domenica 5 gennaio (ore 19).

Keystone, archivio