L'Ambrì saluta Davos

DAVOS - È calato il sipario sull'avventura alla Spengler dell'Ambrì. Proprio in questi momenti la squadra leventinese, sconfitta ieri in semifinale dal Trinec, sta lasciando i Grigioni per far rientro in Ticino.

Dopo la grandi emozioni vissute a Davos la squadra di Luca Cereda - che nel mese di dicembre non ha mai perso una gara nei 60' - dovrà voltare pagina immediatamente. Un bel tour de force attende D'Agostini e compagni: giovedì a Losanna, sabato in casa con lo Zurigo e domenica la lunga trasferta a Ginevra.

Non c'è dunque tregua per i leventinesi, i quali hanno però dimostrato di disporre di mille risorse.