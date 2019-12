Brindisi canadese a Davos

DAVOS - La prima capolista del Gruppo Cattini, alla Coppa Spengler 2019, è il Team Canada. Senza sorprese ma penando più del previsto, la selezione nordamericana ha piegato 4-1, nel secondo match della giornata inaugurale, l'Ocelari Trinec.

Avanti con Versteeg (6') e scappati con Clark (23' e 28'), Noreau e compagni hanno poi colpevolmente alzato il piede dall'acceleratore, permettendo ai cechi di rientrare parzialmente in partita. In gol con Chmielewski (29'), l'Ocelari ha infatti firmato una seconda parte di confronto molto positiva, riuscendo a spaventare a più riprese i rivali ma non a trovare nuovamente la via del gol. Il sigillo sulla sfida lo ha allora messo ancora Kevin Clark, che al 59' ha piazzato il definitivo 4-1 per la personalissima tripletta.

keystone-sda.ch / STF (GIAN EHRENZELLER)