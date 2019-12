Ambrì alla Spengler con Wolski, Douay, Miranda e Waeber

AMBRÌ – Sono quattro i rinforzi ottenuti da Luca Cereda in vista della Coppa Spengler. Con la maglia biancoblù, nel torneo natalizio di Davos, si muoveranno Wojtek Wolski, Floran Douay, Marco Miranda e Ludovic Waeber.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha il piacere di comunicare che gli attaccanti Wojtek Wolski, Floran Douay, Marco Miranda e il portiere Ludovic Waeber rinforzeranno i biancoblù per l’imminente Coppa Spengler di Davos.

Wolski, classe ‘86, ha all’attivo 480 partite in NHL condite da 107 gol e 276 assist. L’ala polacco-canadese, in questa stagione in forza al Kunlun Red Star, in carriera ha anche disputato 334 partite in KHL (238 punti, 100 gol e 138 assist).

Douay (classe ’95) e Miranda (classe ’98), entrambi in forza al Ginevra Servette, hanno rispettivamente collezionato 193 e 116 presenze in National League, condite da 16 gol e 15 assist il primo e 9 reti e 21 assist il secondo.

Il portiere classe ’96 Ludovic Waeber, attualmente sotto contratto con il Friborgo Gottèron, darà man forte a Daniel Manzato a difesa della porta biancoblù.

Il club leventinese da il benvenuto in maglia biancoblù a Wolts, Ludo, Marco e Floran.”

