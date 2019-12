Ride il Davos, Ambrì trafitto ai rigori

AMBRÌ – Sconfitta casalinga per un Ambrì impreciso, che dopo cinque successi consecutivi è stato costretto a masticare amaro contro il Davos, avanti 5-4 ai rigori.

Per nulla sazi dopo le scorpacciate delle ultime due settimane, i biancoblù si sono seduti alla tavola del match decisi a consumare fino in fondo ogni portata. Fin dagli antipasti. Con questa determinazione hanno sorpreso un rivale aggressivo almeno quanto loro ma sicuramente meglio fornito in quanto a qualità.

Spinti da una Valascia strapiena e gongolante, i leventinesi hanno trovato il vantaggio con Flynn al 16'. A differenza di quanto fatto nelle ultime uscite, alla facilità di trovare la via della rete non hanno però aggiunto anche grande concretezza e soprattutto attenzione difensiva. Hanno sbagliato tanto davanti alle due porte, e per questo hanno pagato un conto salato. Il loro primo vantaggio è stato velocemente annullato da Palushaj (16'). Di nuovo avanti, prima con Fora (18') e in seguito con Hinterkircher (28'), sono tuttavia sempre stati riacciuffati da un Davos mai domo, che ancora con Palushaj (23') e poi con Corvi (31') ha sfruttato alla perfezione due powerplay per fissare il 3-3. Che ha retto fino al 40' e poi ancora per metà terzo tempo. Al 50', infatti, Jung ha firmato il primo vantaggio gialloblù, annullato tuttavia da un punto di Sabolic (54'). Con gli ospiti più intraprendenti e i sopracenerini attenti a non concedere spazi, la sfida è scivolata fino al 60' e, in seguito, con la truppa di coach Cereda improvvida nello sprecare una doppia superiorità numerica, fino al 65'. La lotteria dei rigori – che lotteria non è – ha infine premiato Corvi e compagni, che con i due punti incamerati hanno tenuto il passo del terzetto che comanda la classifica. Raggiunto il Berna all'ottavo posto, l'Ambrì si è invece seduto a cavallo della riga.

AMBRÌ-DAVOS 4-5dr (2-1, 1-2, 1-1, 0-0)

Reti: 14'47” Flynn (Sabolic) 1-0; 15'41” Palushaj (Baumgartner) 1-1; 17'35” Fora (D'Agostini) 2-1; 22'49 Palushaj (Lindgren) 2-2; 27'32 Hinterkircher (Goi) 3-2; 30'27” Corvi (Lindgren) 3-3; 49'25” Jung (DuBois) 3-4; 53'51” Sabolic 4-4.

AMBRÌ: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Pinana, Fohrler; Sabolic, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, J.Neuenschwander; Hinterkircher, Goi, Trisconi; Mazzolini, A.Neuenschwander, Incir.

Penalità: Ambrì 6x2' + 10'; Davos 5x2'.

Note: Valascia, 6'500 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Urban, Cattaneo, Wolf.

