Impiccio Losanna, il Lugano deve lavorare

LUGANO - Questa sera (ore 19.45) il Lugano ospiterà il Losanna nell'ultima partita del suo 2019. Più che alla sfida ai Leoni biancorossi, rialzatisi sabato a Zurigo dopo un filotto di cinque sconfitte consecutive, in casa bianconera si sta in ogni caso pensando al “dopo”. Si sta pensando al lavoro da fare da domani e fino al 3 gennaio quando, dopo la sosta per le Feste e la Spengler, alla Cornèr Arena arriverà il Friborgo.

In quei giorni Serge Pelletier potrà infatti davvero cominciare a imprimere il proprio marchio su una squadra sfibrata e sfiduciata, che ha un disperato bisogno di certezze - anche poche - sulle quali provare a costruire qualche fortuna. Nella sua prima uscita il 54enne allenatore non ha potuto sorridere. La sconfitta incassata alla Vaillant Arena ha in ogni caso portato con sé anche indicazioni e spunti positivi. Per almeno 40', prima di rovinare tutto a inizio terzo parziale, i più convincenti in pista sono per esempio stati quelli con le maglie bianconere. Merito, questo, anche dell'abbandono (definitivo?) del 2+2 marchiato Kapanen. Il Lugano si è mosso con ordine e determinazione, trovando due volte il vantaggio e mancando l'allungo. Poi però, tra Herzog, il coach challenge sprecato, DuBois e il volo di Nygren, tutto è franato. Gli episodi non sono insomma stati favorevoli per Chiesa e soci, che hanno tuttavia anche avuto la colpa di presentarsi con la lingua di fuori, senza benzina, allo sprint finale. L'obiettivo a breve termine è firmare una prestazione dignitosa contro la truppa di Ville Peltonen e, in seguito, produrre un gigantesco sforzo per tentare - con il lavoro - di ritrovare brillantezza e tranquillità. Poi ci saranno due mesi per cercare di salvare la stagione.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)