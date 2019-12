Rockets: ecco Squires, via Bartko

BIASCA - Novità in casa Ticino Rockets, con l'arrivo di Greg Squires e la partenza di Jan Bartko. L'attaccante 31enne, che in questa stagione ha già indossato le maglie dei Graz 99ers in EBEL e del TPS Turku in Finlandia, si è legato ai razzi (in collaborazione col Lugano) sino a fine campionato.

Da parte sua Jan Bartko, difensore ceco classe '97, lascia i rivieraschi con effetto immediato e dopo aver disputato 22 incontri di Swiss League (1 gol, 5 assist).

Ecco il comunicato dei Ticino Rockets:

L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets comunica di aver sottoscritto, in collaborazione con l’Hockey Club Lugano, un contratto valido sino al termine della corrente stagione con l’attaccante sino-americano Greg Squires.

Nelle ultime due stagioni l’ala classe ‘88 ha vestito la maglia dei Kunlun Red Star, club cinese militante in KHL dove ha fatto registrare 11 punti (3 gol e 8 assist) in 69 presenze.

Nel corso di questa stagione il nuovo giocatore dei Rockets ha invece giocato 6 partite nel campionato austriaco con i Graz 99ers (5 gol e 2 assist) e 14 partite nella Liiga finlandese con i TPS Turku (4 assist).

I Ticino Rockets sono sicuri che il nuovo innesto, con la sua grande esperienza e le sue buone doti offensive, potrà aiutare in maniera importante il club nel prosieguo del campionato di Swiss League.

La società dà il benvenuto a Greg ed è soddisfatta di poter contare sul suo contributo nei mesi a venire.

Allo stesso tempo il club comunica che il difensore ceco Jan Bartko lascerà con effetto immediato i Ticino Rockets. I Ticino Rockets ringraziano Jan per l’impegno e la professionalità dimostrati da inizio stagione e gli augurano buona fortuna per il prosieguo della sua carriera.

TiPress