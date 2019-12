Ambrì: tanto coraggio e due punti preziosi

AMBRÌ - Nonostante una miriade di occasioni sciupate e numerosi powerplay non sfruttati (in due frangenti persino in 5c3) l'Ambrì è riuscito a cogliere due punti contro lo Zugo. Sul ghiaccio della Valascia si è vista una squadra frizzante, in grado di mettere in seria difficoltà per lunghi tratti del confronto una delle corazzate del nostro campionato.

Senza nessuna paura i biancoblù hanno subito aggredito i Tori trovandosi meritatamente in doppio vantaggio a ridosso di metà partita grazie a Sabolic (5') e D'Agostini (26'). I punti di Zehnder (32') e Diaz (51') hanno poi permesso agli ospiti di impattare una sfida che alla fine ha visto prevalere la squadra di casa, grazie al sigillo di Zwerger nell'overtime (servito ottimamente da Ngoy). Da annotare che al 37', dopo una parata, Benjamin Conz ha dovuto abbandonare il ghiaccio per infortunio. Nelle prossime ore sapremo sicuramente di più sull'entità del problema accusato dall'estremo difensore biancoblù.

A livello di attitudine i leventinesi hanno ancora una volta sfoderato una grande partita, che ha permesso loro di portarsi a -3 dal Rapperswil (i ticinesi hanno giocato una partita in meno). Domani a Davos D'Agostini e compagni andranno a caccia dell'aggancio e del -3 sulla linea...

Ti-press (Samuel Golay)