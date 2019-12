Il Lugano rialza la testa e stende la capolista Zurigo

LUGANO – Rialza la testa il Lugano. La squadra di Kapanen, dopo la sconfitta di venerdì a Langnau, si è riscattata concedendosi il lusso di fermare la capolista Zurigo con il punteggio di 3-1. I bianconeri, in vantaggio dopo soli 1’44’’ di gioco grazie a Lammer, sono riusciti a difendere il risultato fino al terzo tempo quando le reti di Zangger e Riva hanno assicurato la vittoria a Chiesa e compagni. Il prossimo appuntamento per i sottocenerini è in programma martedì 17 dicembre quando alla Valascia andrà in scena il quarto derby stagionale.

A sbloccare la contesa, dopo soli 1’44’’, ci ha pensato Lammer che ben imbeccato da Romanenghi ha trafitto i Lions. La prima vera occasione per gli ospiti è arrivata dopo 8’ con Hollenstein che è però stato ben fermato da Zurkirchen. Il gioco è poi proseguito, tra occasioni e ritmi elevati, fino alla prima sirena senza che il punteggio venisse modificato.

I luganesi, decisamente più propositivi rispetto alle ultime uscite, hanno continuato a farsi preferire agli avversari e rendersi pericolosi dalle parti di Ortio. Gli zurighesi hanno poi cercato di alzare il ritmo e con Pettersson e Noreau si sono resi pericolosissimi in power-play. I bianconeri sono però stati bravi a limitare l’impeto della capolista e si è così arrivati alla seconda sirena con il punteggio ancora fermo sull’1-0 per i ticinesi.

Ad inizio terzo tempo è arrivato il raddoppio dei padroni di casa. Zangger ha infilato da pochi passi un disco messo in mezzo da Walker beffando così il portiere avversario. I ticinesi hanno sfruttato il buon momento e Riva ha infilato il pesantissimo 3-0 con un preciso tiro nell’angolino alto alla destra di Ortio (43’21’’). A riaprire la contesa ci ha pensato Bodenmann che al 45’17’’ ha siglato il primo punto zurighese della serata. Il cronometro è quindi corso rapido fino a minuti finali di gara quando gli ospiti hanno provato l’assalto finale ma il Lugano è stato bravo a difendersi e ad assicurarsi la vittoria.

LUGANO - ZURIGO 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

Reti: 1’44’’ Lammer (Romanenghi) 1-0; 42’19’’ Zangger (Walker, Jörg) 2-0; 43’21’’ Riva (Chiesa) 3-0; 45’17’’ Bodenmann (Hollenstein) 3-1.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Postmaa; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jecker; Klasen, Lajunen, Bürgler; Bertaggia, Sannitz, Fazzini; Suri, Romanenghi, Lammer; Jörg, Haussener, Zangger; Walker.

Penalità: HCL 2x2’ ZSC 3x2’ +1x10’.

Note: Cronér Arena 5890 spettatori. Arbitri: Lemelin, Dipietro, Progin, Huguet.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)