Quando Bob Hartley chiese a Sven Ryser di far male a Reto Von Arx...

ZURIGO - Purtroppo succede anche che un allenatore chieda a un suo giocatore di far male intenzionalmente a un suo avversario...

Siamo nei quarti di finale dei playoff del 2012 e Bob Hartley - l'allora allenatore dei Lions - chiese a Sven Ryser di mettere fuori dai giochi l'attaccante del Davos Reto Von Arx, in pista nonostante un dito rotto. L'obiettivo del coach - secondo quanto raccontato dalla NZZ - era chiaro: "buttar fuori" dalla serie il miglior giocatore avversario. Sven Ryser rifiutò di entrare in pista soltanto per colpire Von Arx e così venne messo fuori squadra. Un episodio da censura...

Per la cronaca la serie si chiuse sul 4-0 in favore dello Zurigo, capace poi di andare a prendersi il titolo in finale con il Berna. Al termine di quella stagione Bob Hartley passò poi ai Calgary Flames.

Keystone (archivio)