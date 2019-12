Fora, Loeffel e Bertaggia in Nazionale

BERNA - Il selezionatore rossocrociato Patrick Fischer ha diramato le convocazioni in vista della NaturEnergie Challenge, in programma settimana prossima a Visp.

Sono tre i giocatori delle squadre ticinesi convocati: Michael Fora sul fronte leventinese e Romain Loeffel e Alessio Bertaggia su quello bianconero. A causa della partita tra Davos e Ambrì in programma martedì sera, Samuel Guerra, Enzo Corvi, Andres Ambühl (Davos) e il già citato Michael Fora si aggregheranno al gruppo soltanto nella giornata di mercoledì (il raduno è previsto per martedì).

Dal canto suo Dario Trutmann (Zurigo) potrebbe fare il suo debutto in Nazionale. In accordo con i rispettivi club non sono invece stati chiamati i giocatori che - martedì prossimo - saranno impegnati in Champions League.

La lista dei convocati:

Portieri (2): Reto Berra (Friborgo), Robert Mayer (Ginevra)

Difensori (8): Dominik Egli (Rapperswil), Michael Fora (Ambrì), Philippe Furrer (Friborgo), Samuel Guerra (Davos), Romain Loeffel (Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Dario Trutmann (ZSC Lions), Ramon Untersander (Berna)

Attaccanti (12): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Avangard Omsk/RUS), Alessio Bertaggia (Lugano), Enzo Corvi (Davos), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Simon Moser (Berna), Vincent Praplan (Berna), Tanner Richard (Ginevra), Noah Rod (Ginevra), Thomas Rüfenacht (Berna), Tristan Scherwey (Berna), Pius Suter (ZSC Lions).

Il programma

Martedì 10 dicembre

12.00–13.30: allenamento

18.30–19.30: allenamento

Mercoledì 11 dicembre

16.45–18.15: allenamento

Giovedì 12 dicembre

11.30–12.15: allenamento

16.15: Russia-Slovacchia

19.45: Svizzera-Norvegia

Venerdì 13 dicembre

11.30–12.15: allenamento

16.15: Norvegia-Russia/Slovacchia

19.45: Svizzera-Russia/Slovacchia

Keystone