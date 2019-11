Cranio fratturato, Stadler in ospedale

ZUGO – Grande spavento per Livio Stadler, finito in ospedale dopo essere stato centrato da un disco in testa durante il match di giovedì contro il Bienne.

Il 21enne dello Zugo si è fratturato il cranio e, per questo motivo, è stato ricoverato. Sta bene, tenuto conto delle circostanze; non potrà in ogni caso tornare sul ghiaccio prima di 4-6 settimane. In stagione il giovane difensore ha collezionato 5 punti (0 gol) in 21 match.

Keystone