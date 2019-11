BIENNE - Ai box da inizio settembre a causa di un infortunio a un polso con conseguente operazione, Damien Brunner è tornato ad allenarsi sul ghiaccio.

L'attaccante del Bienne, come riportato dal "Bieler Tagblatt", è sceso in pista con la maglia distintiva riservata a chi non può subire contrasti. Una buona notizia dunque per Brunner, che nelle prossime settimane dovrebbe tornare arruolabile.

Nella scorsa stagione, la prima con la maglia dei Seelanders, il 33enne aveva totalizzato 48 punti (23 gol) in 62 partite.