«Bisogna avere pazienza e fiducia in Kapanen»

LUGANO - Il Lugano non potrà permettersi passi falsi sabato sera in casa contro il Langnau (ore 19.45). I bianconeri occupano infatti la settima posizione in classifica (25 punti), una lunghezza di vantaggio proprio sui Tigers (24), che sono però scesi sul ghiaccio due volte in meno. «Non sarà sicuramente semplice, i Tigers non sono gli ultimi arrivati», ha analizzato l'ex portiere Marco Baron. «Sarà in ogni caso fondamentale che ogni giocatore dia il 100%, per tutti i 60' e che sia in grado di fornire il suo contributo con la massima intensità».

La truppa di Kapanen è reduce da quattro sconfitte consecutive e un'altra battuta d'arresto rischierebbe di influire negativamente sul mentale dei giocatori. «Bisogna avere pazienza, fiducia in Kapanen e crederci. Con i cambiamenti che ci sono stati in estate il Lugano è ancora in una fase di ristrutturazione ed è fondamentale lasciare a tutti il tempo necessario per esprimersi al meglio. I bianconeri hanno perso giocatori importanti, che segnavano tanto, e adesso manca qualche gol, che mi auguro arrivi presto soprattutto da elementi come Bürgler. Sarà necessario dare una sterzata all'andamento dei risultati, tutto l'ambiente si aspetta una reazione».

Qual è il tuo bilancio dopo una ventina di gare di National League? «È un campionato incredibile ed è difficile pronosticare qualunque risultato. Ciò nonostante lo Zurigo sta mostrando tutte le sue qualità e sta riscattando alla perfezione la stagione fallimentare dello scorso anno. Oltre ai Lions mi ha stupito anche il Davos di Wohlwend. L'head-coach sta infatti dimostrando di essere il timoniere ideale per i grigionesi, che potranno assolutamente dire la loro malgrado i pregiudizi iniziali(...)».

keystone-sda.ch/ (ENNIO LEANZA)