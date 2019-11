Fine della disoccupazione: Hrachovina da Ambrì a Liberec

LIBEREC (Repubblica Ceca) - Dominik Hrachovina è rimasto disoccupato solo tre giorni. Il portiere 25enne, dopo aver salutato l'Ambrì, si è accordato sino a fine stagione con il Bili Tygri Liberec. La compagine ceca, che milita in Extraliga, è attualmente settima, lontana sette punti dalla capolista Sparta Praga.

Nella sua esperienza in biancoblù Hrachovina ha disputato complessivamente 13 match (7 in campionato, 4 in CHL e 2 in Coppa Svizzera).

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)