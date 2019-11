A Lugano niente attaccanti, per ora...

LUGANO - Fuori Atte Ohtamaa, dentro Paul Postma: il preventivato cambio novembrino si è completato a Lugano dove, senza scossoni, hanno mantenuto il livello di competitività raggiunto prima della sosta.

Fisicamente molto simile al suo predecessore, non inarrestabile a livello offensivo ma terribilmente solido in "copertura", il canadese darà la possibilità a coach Kapanen di continuare con il già sperimentatissimo 2+2.

«La necessità, in questo momento, era quella di dare continuità al lavoro fin qui fatto - ha sottolineato Hnat Domenichelli - In estate, Atte era subito stato chiaro e corretto con noi, avvisandoci della sua probabile partenza verso la KHL. Noi ci siamo così mossi per tempo per assicurarci Paul. Un bel difensore, destro, con un buon pattinaggio e un buon tiro...».

Niente nuovi stranieri all'orizzonte, magari un attaccante?

«Il mercato si fa in base alla programmazione della stagione. Abbiamo deciso di giocare in un certo modo e, quindi, ingaggiamo giocatori funzionali al progetto. Mettiamola così: non abbiamo pensato di mettere sotto contratto un attaccante solo perché nelle ultime partite abbiamo faticato a fare gol. Poi è chiaro, nessuno dice che ci fermeremo qui: rimaniamo anzi vigili. Mi sento comunque di dire che nelle prossime settimane non arriveranno altri giocatori. Dopo Natale invece, come tutte le squadre, cominceremo a programmare l'ultima parte del campionato. A seconda della situazione, di dove saremo in classifica, faremo delle scelte».

TI-Press