Lugano, settimana da dimenticare

LUGANO - Il post derby non si è rivelato per niente felice per il Lugano. La battuta d'arresto rimediata ai rigori contro l'Ambrì di martedì scorso, ha infatti lasciato qualche strascico in casa bianconera.

La truppa di Kapanen – incerottata viste le tante assenze e con in pista l'attaccante 16enne Lorenzo Canonica all'esordio assoluto in National League – ha dapprima perso nettamente a Les Vernets di Ginevra (0-4), per poi cadere anche davanti ai propri tifosi contro il Bienne (1-2). La squadra è parsa scarica, poco lucida e bisognosa di ricaricare le batterie, per questo motivo la pausa dedicata alle Nazionali arriva nel momento giusto dalle parti della Cornèr Arena. Da segnalare che l'unica rete bianconera del weekend appena trascorso è stata realizzata da Loeffel, al secondo sigillo quest'anno.

La classifica è molto corta e sono bastate tre partite per perdere diverse posizioni. I bianconeri occupano attualmente la settima piazza (25 punti), una lunghezza in più rispetto al Langnau (24), che è però sceso sul ghiaccio una volta in meno.

