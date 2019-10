«La vittoria nel derby? Credo sia meritata per quanto visto nei 65'»

LUGANO - L'Ambrì ha vinto ai rigori il secondo derby stagionale (4-3), ma c'è un po' di rammarico fra le fila biancoblù per non aver saputo sfruttare il momentaneo 3-0... «Alla fine prevale comunque la felicità perché una vittoria è sempre una vittoria», ha analizzato il capitano dell'Ambrì Elias Bianchi. «Credo che il successo sia meritato per quanto visto in tutti i 65'. Abbiamo anche chiuso indenni i 4 minuti finali in inferiorità numerica ed è un peccato aver subìto il pareggio a 30 secondi dal termine dell'incontro, ma va bene così».

Prima del brutto errore che ha permesso al Lugano di realizzare il secondo gol, sembrava che la gara stesse andando in una sola direzione...«Sappiamo come dobbiamo comportarci sul ghiaccio per vincere, anche nonostante qualche assenza di peso. Stiamo iniziando a trovare la costanza necessaria e il successo di oggi è un passo importante verso la direzione giusta. Vincere un derby è sempre una bella sensazione, ma sono soprattutto soddisfatto dall'attitudine messa in pista dalla squadra. Abbiamo iniziato forte e siamo riusciti a tenere il livello alto per 65'. Chiaramente dobbiamo ancora migliorare qualche aspetto, come imparare a chiudere le partite e a non farci rimontare come questa sera».

E venerdì c'è la trasferta di Bienne... «Adesso dobbiamo mantenere alto il livello di concentrazione e cercare di dare il massimo anche a Bienne, ma non sarà così semplice. Conosciamo la forza dei seelanders, la mettono sul pattinaggio e hanno un buon possesso del disco, ma se giochiamo come questa sera abbiamo le nostre possiibilità».

