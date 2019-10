Rimonta d’oro per il Lugano, Tori piegati al supplementare

LUGANO - Importante successo per il Lugano. I ragazzi di Kapanen si sono imposti in rimonta sulla corazzata Zugo con il punteggio di 2-1 dopo i supplementari. I bianconeri, passati in svantaggio a causa della rete di Leuenberger, hanno ribaltato il punteggio grazie al pareggio di Bertaggia e al gol al supplementare di Lammer. I sottocenerini torneranno in pista martedì quando, alla Cornèr Arena, è in programma il secondo derby stagionale.

A farsi preferire nei primi minuti di gara sono stati gli ospiti, che si sono resi più volte pericolosi dalle parti di Zurkirchen. Il portiere bianconero è però stato bravo a fermare i tentativi di Hofmann e compagni. Sono stati poi Zangger e Fazzini nei minuti finali a graffiare. Il risultato però non si è sbloccato.

Nel secondo periodo lo Zugo ha provato ad alzare la pressione offensiva. Con il portiere dei ticinesi chiamato a diversi interventi impegnativi. La prima rete della serata è arrivata al 25’25’’ quando, con il Lugano in power-play, Leuenberger ha approfittato di un errore di Loeffel. La reazione dei locali ha portato al gol di Bertaggia, che in superiorità numerica ha trafitto Genoni (37’29’’). Il portiere dei Tori è poi stato bravo a bloccare Klasen, che pochi

secondi più tardi si è presentato tutto solo davanti alla porta.

Il terzo tempo si è aperto con le due squadre alla ricerca del gol. I due estremi difensori sono però stati attenti a farsi trovare pronti. Tra un’occasione e l’altra si è così arrivati rapidamente ai minuti finali senza che nessuno sia riuscito a trovare la rete della vittoria. Si è così andati al supplementare. A decidere la sfida è stato quindi Lammer, che al 62’11’’ ha trovato la rete della vittoria sfruttando un’indecisione di Genoni.

LUGANO-ZUGO 2-1d.s. (0-0, 1-1, 0-0, 1-0)

Reti: 25’52’’ Leuenberger (Albrecht) 0-1; 37’29’’ Bertaggia (Bürgler, Sannitz) 1-1; 62’11’’ Lammer (Klasen) 2-1.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger, Jecker; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Haussener, Jörg.

Penalità: Lugano 2x2’ Zugo 2x2’ +1x10’.

Note: Cornèr Arena, 6'027 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Rohatsch, Obwegeser, Cattaneo.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)