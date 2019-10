Svizzera, Fischer prolunga fino al 2024: «Sposa al 100% la nostra filosofia»

ZURIGO - Patrick Fischer, in carica dal 2015, resterà al timone della Nazionale Svizzera fino al 2024. L'head coach, il cui contratto arrivava in scadenza al termine della stagione 2019/2020, ha trovato una nuova intesa con Swiss Ice Hockey.

Ecco il comunicato della SIHF:

Patrick Fischer sarà l'head coach della Nazionale Svizzera fino al 2024. Swiss Ice Hockey ha deciso di puntare sulla continuità, polungando, in anticipo, l'accordo del tecnico per altri 4 anni.

«Sono molto felice che Patrick Fischer continuerà a dedicarsi ancora per molto tempo alle nostre Nazionali e alla nostra filosofia comune, potendo così puntare sulla continuità all’interno del Coaching staff», ha sottolineato Lars Weibel, direttore delle squadre nazionali.

Anche Michael Rindlisbacher, presidente del CdA, è convinto di questa scelta: «Patrick Fischer sposa al 100% la nostra filosofia, la nostra strategia e il nostro percorso attuale. Inoltre incarna i nostri valori e questo fa di lui la persona perfetta per ricoprire il ruolo di head coach della Nazionale».

Sempre secondo Lars Weibel, sotto la direzione di Patrick Fischer, «la Nazionale e la sua fama sono cresciute a livello internazionale, grazie in primis alla medaglia d’argento ai Mondiali di Copenhagen nel 2018 e all’eccellente prestazione ai Mondiali in Slovacchia la primavera scorsa. Siamo molto lieti di continuare questa ottima collaborazione con Patrick e di proseguire su questa strada anche dopo i Mondiali in programma nel 2020 in Svizzera», ha concluso Weibel.

