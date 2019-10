Ohtamaa verso la KHL, spalle coperte con Postma: «Avanti con 4 stranieri»

LUGANO - Sono giorni intensi in casa Lugano, dove tengono banco le questioni di mercato. Separatisi da Ryan Spooner e con Atte Ohtamaa in scadenza il 3 novembre, in mattinata i bianconeri hanno comunicato l’arrivo “in prova” di Paul Postma. Il 30enne canadese, con un passato in NHL (oltre 200 partite), arriva dal Metallurg Magnitogorsk (2 punti in 10 match).

Le novità attese sono dunque arrivate puntuali, con Hnat Domenichelli che ha fatto chiarezza: «Sin dal primo momento conoscevamo la situazione di Ohtamaa - esordisce il GM bianconero - Atte è un ottimo giocatore e sarebbe stato interessante poterlo trattenere, ma sapevamo che, dalla KHL, aveva sul piatto un’offerta per questa stagione e probabilmente anche la prossima. Abbiamo comunque deciso di portarlo a Lugano per un paio di mesi, era una situazione interessante (su tutti i livelli, anche economico, ndr)».

Dopodiché si è presentata l’opportunità Postma.

«Ora Paul si allena con noi, il mio compito è quello di preparare la squadra per qualsiasi evenienza, ovvero di avere le giuste opzioni per il resto della stagione. Fino alla sosta potremo sicuramente contare su Atte, con Postma che avrà a disposizione una decina di giorni anche per conoscere l'ambiente. È un difensore molto valido, con buon pattinaggio e doti offensive. Ha militato diversi anni in NHL e KHL giocando sempre anche in powerplay: lo scorso anno ha partecipato anche all’All Star Game della superlega russa. Adesso sono curioso di vederlo all’opera in allenamento sul ghiaccio di Lugano».

In sostanza, salvo sorprese, dovrebbe verificarsi una sorta di “scambio”, con Postma al posto di Ohtamaa, ma nessuna modifica nell’assetto scelto da Kapanen (2+2).

«Paul potrà prendere il posto di Ohtamaa, ma andremo avanti con 4 import: 2 davanti e 2 dietro. La squadra in questo periodo ha cercato e trovato la propria identità; lo staff tecnico è convinto di questa strategia. Al momento non cerchiamo un quinto straniero».

Sempre a proposito di mercato, in queste ore i rumors non mancano. Da Calle Andersson - in scadenza col Berna e corteggiato da diversi club -, a Luca Sbisa, attualmente senza contratto e ancora intento ad allenarsi con i New York Islanders.

«Preferisco non parlare di altri giocatori. Sul mercato della prossima stagione manteniamo la nostra filosofia di pensiero: quando ci saranno notizie ufficiali verranno comunicate. Sbisa? Abbiamo letto le notizie e pare abbia intenzione di vivere fino in fondo l’esperienza in NHL. Posso dire che la nostra situazione è come quella degli altri club in Svizzera...».

keystone-sda.ch/ (LAURENT GILLIERON)