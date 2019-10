Nuovo straniero a Lugano? C'è Paul Postma

LUGANO – Ryan Spooner out e, forse, Paul Postma in. Il cambio di straniero, in casa Lugano, potrebbe essersi già consumato. Salutato lunedì l'attaccante canadese, i bianconeri hanno accolto il possibile nuovo import: il 30enne difensore ex Metallurg Magnitogorsk. Postma comincerà ad allenarsi alla Cornèr Arena da mercoledì.

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

“L’Hockey Club Lugano informa che a partire da domani il difensore canadese Paul Postma, recentemente liberato dalla squadra russa del Metallurg Magnitogorsk, si allenerà agli ordini dello staff tecnico di Sami Kapanen.

Paul Postma (191 cm. x 90 kg, “right”) è nato il 22.02.1989 a Red Deer (Alberta). Si è messo in particolare evidenza in età juniores nel campionato della Western Hockey League (WHL) con i colori degli Swift Current Broncos e dei Calgary Hitmen, tanto da stabilire nel campionato 2008/2009 il record assoluto di punti in una singola stagione per un difensore (84 punti) e da essere premiato per il miglior +/- (+67).

Draftato nel 2007 al settimo round, ha giocato complessivamente 204 gare (34 punti) in NHL con le maglie degli Atlanta Trashers, dei Winnipeg Jets e dei Boston Bruins e 239 gare (154 punti) in AHL con le maglie dei Chicago Wolves, dei St. John Ice Caps, dei Manitoba Moose e dei Providence Bruins.

Nella scorsa stagione Postma è sceso in pista per 61 partite con l’Ak Bars Kazan con un bottino di 10 reti e 21 assist, partecipando all’All Star Game della Kontinental Hockey League (KHL).”

TiPress (foto d'archivio)