Spooner-Lugano: è finita

LUGANO - Ryan Spooner lascia il Lugano. L'attaccante canadese, subito finito ai margini del progetto bianconero, ha risolto il contratto con i sottocenerini e continuerà la stagione in KHL con la maglia della Dinamo Minsk.

Accolto in Ticino con entusiasmo, il 27enne - ex, tra le altre, di Boston, NY Rangers, Edmonton e Vancouver -, ha disputato solo 2 match di campionato con il Lugano, venendo poi confinato in tribuna per tredici partite consecutive (tra regular season e Coppa Svizzera).

Ecco il comunicato del club bianconero:

«L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con la Dinamo Minsk per la cessione del giocatore Ryan Spooner a partire da oggi, lunedì 21 ottobre 2019.

Il contratto di lavoro che legava l’HCL e l’attaccante canadese fino al termine della stagione 2019/20 è pertanto stato sciolto anticipatamente di comune accordo».

TI-Press