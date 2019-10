Il Lugano si sveglia nel finale e piega i Lakers al supplementare

RAPPERSWIL– Torna a sorridere il Lugano. I ragazzi di Kapanen – che ha deciso di fare ancora a meno di Spooner – hanno superato il Rapperswil per 2-1 all’overtime, riscattando così il weekend da zero punti. In una partita avara di reti è stato Wellman a sbloccare la situazione al 28’. Nel terzo tempo è però arrivata la reazione dei bianconeri che con Lajunen hanno pareggiato prima che Zangger al supplementare regalasse la vittoria al Lugano. Chiesa e compagni torneranno in pista venerdì nell’insidiosa trasferta di Berna.

I primi muniti di gara non hanno riservato grandi emozioni, con i padroni di casa a farsi preferire sul piano delle occasioni create. Al 14’ è stato bravo Zurchirken a fermare Wellmann che si era presentato solo dalle sue parti. Si è così arrivati rapidamente alla prima pausa senza che nessuno riuscisse a sbloccare la situazione.

In avvio di secondo tempo sono stati ancora i sangallesi a rendersi pericolosi con il numero 39 bianconero chiamato agli straordinari. I ticinesi non sono poi stati capaci di sfruttare una ghiotta occasione in 5c3. A trovare la prima rete della serata sono stati i Lakers con Wellman che, ben imbeccato da Hächler, ha siglato l’1-0 al 28’12’’. La reazione bianconera si è fatta attendere e la seconda sirena è così suonata con i Lakers in vantaggio.

La terza frazione ha visto i ticinesi faticare nei primi minuti ad impegnare seriamente Nyffeler. Il cronometro è così corso rapido fino al 50’ quando Lammer, ben imbeccato da Haussener, si è visto sbarrare la strada dal portiere dei sangallesi. L’assalto finale di Suri e compagni ha portato alla rete in powerplay di Lajunen (56’37’’) che ha mandato tutti all’overtime.

Il supplementare, dopo un miracolo di Zurchirken, è stato deciso da una deviazione di Zangger che al 61’24’’ ha regalato il secondo punto della serata al Lugano.

RAPPERSWIL - LUGANO d.s 1-2 (0-0, 1-0, 0-1, 0-1)

Reti: 28’12’’ Wellman (Hächler, Kristo) 1-0; 56’37’’ Lajunen (Fazzini) 1-1; 61’24’’ Zangger (Chorney) 1-2.

Lugano: Zurchirken; Chorney, Ohtamaa; Jecker, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Wellinger; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Haussener, Jörg; Vedova.

Penalità: Rapperswil 4x2’ Hcl 0x2’

Note: St. Galler Kantonalbank Arena 3750 spettatori. Arbitri: Müller, Nikolic, Progin, Huguet.

keystone-sda.ch/ (ALEXANDRA WEY)