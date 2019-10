Serata da dimenticare per i Rockets

VISP - Serata nera per i Ticino Rockets, travolti 6-2 sul ghiaccio del Visp.

Già dopo 20' il risultato recitava 5-0 in favore dei vallesani, per effetto dei gol di Burgener, Dolana, Spinell, Achermann e Haberstich.

Nel periodo centrale le reti di Martikainen per gli ospiti e Riatsch per i romandi non hanno cambiato il corso del match. Il gol di Gerlach in apertura di terzo periodo ha infine solo abbellito di poco il risultato dei Razzi,

TiPress