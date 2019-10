Il Lugano sgambetta i Lakers e balza al terzo posto

LUGANO - Torna a vincere il Lugano. La squadra di Kapanen, reduce dalla sconfitta di Langnau, si è imposta per 6-3 su un combattivo Rapperswil. In doppio vantaggio dopo 20’, i bianconeri si sono fatti rimontare nel periodo centrale prima che Fazzini trovasse il nuovo allungo in powerplay. Nell’ultimo tempo le reti di Zangger, Lammer e il secondo sigillo del Top-Scorer hanno garantito la vittoria ai padroni di casa. Prossimo appuntamento per i ticinesi... sabato quando alla Cornér Arena arriverà il Friborgo.

Dopo un buon avvio di gara i padroni di casa hanno sbloccato la contesa con Loeffel, che al 2’30’’ ha depositato in rete un disco vagante nello slot. La reazione dei sangallesi non si è fatta attendere con Wellman che ha fatto vibrare i pali alle spalle di Zurkirchen. Una rapida ripartenza del duo Bürgler-Bertaggia ha poi regalato ai locali la seconda rete firmata dal numero 10 (9’09’’). Pochi secondi più tardi sono stati ancora i padroni di casa a rendersi pericolosissimi con Fazzini, che ha stampato il disco sul palo. Si è così andati alla pausa con il Lugano in saldo controllo del gioco.

La seconda frazione si è aperta senza grandi sussulti. Si è così arrivati rapidamente al 33’55’’ quando il Rappi ha sfruttato una superiorità numerica per accorciare le distanze con Rowe. 31’’ più tardi un errore nel terzo offensivo del Lugano ha permesso ai lacustri di innescare una ripartenza che Vukovic ha trasformato nel 2-2. A riportare avanti i sottocenerini ci ha quindi dovuto pensare il Top-Scorer Fazzini, che al 38’09’’ ha trovato la sua sesta rete stagionale. La seconda sirena è suonata sul 3-2.

Il terzo tempo si è aperto nel migliore dei modi per i padroni di casa con Zangger che dopo solo 17’’ ha sorpreso Nyffeler. Il cronometro è poi corso rapido fino al 50’, quando una deviazione sfortunata di Jecker ha accorciato nuovamente le distanze. A ristabilire l’ordine ci ha pensato ancora Fazzini che con il suo tiro mortifero al 52'11’’ ha infilato la quinta rete dei suoi. I minuti finali non hanno visto altri gol ospiti e così Lammer ha potuto chiudere la contesa a porta vuota.

LUGANO-RAPPERSWIL 6-3 (2-0, 1-2, 3-1)

Reti: 2’30’’ Loeffel (Suri) 1-0; 9’09’’ Bertaggia (Bürgler) 2-0; 33’55’’ Rowe (Wellman) 2-1; 34’26’’ Vukovic (Casutt) 2-2; 38’09’’ Fazzini (Klasen) 3-2; 40’17’’ Zangger (Lajunen, Chorney) 4-2; 49’49’’ Mosimann (Casutt, Egli) 4-3; 52’11’’ Fazzini (Klasen, Loeffel) 5-3; 58’41’’ Lammer 6-3.

LUGANO: Zurchirken; Chorney, Ohtamaa; Jecker, Chiesa; Wellinger, Loeffel; Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Romanenghi, Fazzini; Lammer, Haussener, Jörg; Vedova.

Penalità: Lugano 3x2’ Rapperswil 2x2’.

Note: Cornèr Arena 5'482 spettatori. Arbitri: Wiegand, Borga, Kovacs, Ambrosetti.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)