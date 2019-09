Hofer contro il suo futuro, il Lugano non cambia

LUGANO - Lugano e Ambrì vogliono continuare sulla strada tracciata martedì. Ma il weekend che attende le ticinesi non sarà di quelli facili. I bianconeri incroceranno infatti i bastoni con le due attuali capoliste: Ginevra (stasera alla Cornèr) e Bienne (domani alla Tissot Arena), mentre i biancoblù ospiteranno oggi gli stessi bernesi per poi recarsi sabato nella tana dei Leoni.

Per la sfida odierna, Sami Kapanen dovrebbe dare fiducia alla squadra che tre giorni fa ha vinto e convinto contro il Berna. Unica eccezione è il rientro del redivivo Sannitz che fa retrocedere il comunque positivo Haussener al ruolo di tredicesimo attaccante. La probabilissima conferma del quartetto straniero confina quindi, per la terza volta di seguito, il canadese Ryan Spooner in tribuna. Non esattamente l’inizio di stagione che si poteva preconizzare all’ex giocatore dei Vancouver Canucks, che probabilmente ha ancora bisogno di un po’ di tempo per adattarsi allo stile di gioco voluto dal coach finlandese e alle piste più grandi. Non hanno invece bisogno di adattamento i nordamericani del Ginevra (vedi sotto) che rappresenteranno il pericolo numero uno per Zurkirchen e la retroguardia bianconera.

Dovrebbe tener fede al motto “squadra che vince non si cambia” anche il coach biancoblù Luca Cereda che sembrerebbe intenzionato a schierare Manzato e i quattro stranieri di movimento come contro il Langnau. Anche se dalla vittoriosa sfida di martedì qualcosa è mutato in casa Ambrì. Fabio Hofer, infatti, ha ceduto alle lusinghe del Bienne e questa sera affronterà la propria futura squadra alla Valascia. Un addio doloroso per tutto l’ambiente biancoblù che una buona prestazione dell’austriaco - sempre fermo a 0 punti - potrebbe aiutare a metabolizzare. Per il resto i leventinesi - che potrebbero ritrovare anche Jelovac, ma sono sempre orfani di Kostner - vogliono compiere un ulteriore passo in avanti soprattutto per quel che concerne l’efficacia sotto porta. Anche se con un osso duro come Hiller i vari Sabolic, Zwerger e D’Agostini non avranno vita facile.