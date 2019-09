Ambrì da malissimo a male. Ma se si segna con il contagocce...

AMBRÌ - Il "malissimo" meritato fino a prima del weekend è cresciuto fino a "male" dopo la sconfitta interna contro il Ginevra. Questo è, al momento, il giudizio rimediato dall'Ambrì versione National League. In grave difficoltà nelle primissime uscite stagionali, marchiate da sole sconfitte, i biancoblù hanno un poco rialzato la testa contro i granata. "È arrivato un rovescio anche in quell'occasione", obietteranno i pessimisti. Vero, ma contro le Aquile i leventinesi hanno almeno giocato con attenzione e intensità dal primo all'ultimo secondo di match. Il veloce vantaggio di Zwerger ha certo aiutato, levando pressione, ma poi la squadra ha saputo fare il suo, tenendo testa alla rivelazione del primo scorcio di campionato.

Per convincersi del fatto che le difficoltà "nazionali" preannunciate da coach Cereda siano davvero agli sgoccioli serve tuttavia qualcosa più che una buona partita. Servirebbe, per esempio, che qualcuno tra gli aventi dovere decidesse finalmente di segnare con regolarità. Già perché, assodato che il gruppo sopracenerino si sbatte come pochi, per vincere e - quindi - fare punti, serve far gol. Questo è il grande problema dell'Ambrì, squadra che, fin dalle prime uscite stagionali, si è mostrata riluttante a offendere i rivali. Di chi è la colpa? Scegliete voi. Punto al Ginevra a parte, Zwerger - in ritardo di condizione - ha fin qui fatto pochino. Kostner è fuori. Novotny è rotto. Flynn è in difficoltà e Sabolic... lo stiamo ancora aspettando. D'Agostini è il meno peggio. Ma da solo non basta.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)