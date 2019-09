Lugano ancora al tappeto, fa festa solo il Davos

LUGANO - Altro boccone amaro per il Lugano. Chiesa e compagni sono stati sconfitti per 3-2 dal Davos nella seconda partita di campionato e restano così fermi a zero punti in classifica. Alla rete d’apertura di Chiesa nella frazione centrale ha subito risposto la doppietta di Marc Wieser. Nell’ultimo periodo le segnature di Tedenby e Fazzini hanno fissato il punteggio finale. Prossimo impegno per i bianconeri in programma sabato, quando Zurchirken e soci andranno a far visita allo Zugo.

Il match si è aperto con poche interruzioni e diverse occasioni su entrambi i lati della pista. Dopo una fase di pressione dei grigionesi il gioco ha visto le squadre attente a non concedere opportunità all’avversario. A scaldare l’ambiente ci ha quindi pensato Walker, che al 12’ ha compito il palo dopo una bella incursione nel terzo avversario. Anche i minuti finali non hanno regalato la prima rete della serata e si è così andati alla pausa sullo 0-0.

La prima occasione del secondo periodo è capitata sul bastone di Bürgler che da pochi passi non è riuscito a superare Van Pottelberghe. Senza grandi sussulti si è giunti al 30’ quando il palo ha fermato un tiro di Chiesa dalla media distanza. A sbloccare il punteggio ci ha pensato lo stesso capitano bianconero, che con la complicità del portiere ospite ha portato in vantaggio i suoi al 31’53’’. La reazione dei gialloblù non si è fatta attendere e 3’ più tardi Wieser ha pareggiato la contesa in powerplay. Pochi istanti più tardi lo stesso numero 65 dei grigionesi ha trovato il gol del 2-1 sfruttando un erroraccio di Zurkirchen. Si è così andati alla pausa con gli ospiti in vantaggio.

A farsi preferire in entrata di terzo tempo sono stati i ragazzi di Wohlwend, con l’estremo difensore sottocenerino più volte chiamato agli straordinari. Il numero 39 ha però dovuto capitolare al 46’51’’ sul veloce tiro di Tendemby che ha portato il punteggio sul 3-1. Il cronometro è poi corso rapido fino ai minuti finali di gara quando Fazzini ha riacceso le speranze dei luganesi. Il fortino del Davos ha però retto l’assalto bianconero e così Corvi e compagni hanno potuto festeggiare la vittoria.

LUGANO - DAVOS 2-3 (0-0, 1-2, 1-1)

Reti: 31’53’’ Chiesa (Jecker) 1-0; 35’19’’ M.Wieser (Eggenberger, Baugartner)1-1; 37’31’’ M.Wieser 1-2; 46’51’’ Tedenby (Ambühl) 1-3; 58’40’’ Fazzini (Loeffel) 2-3.

LUGANO: Zurkirchen; Chorney, Ohtamaa; Vauclair, Loeffel; Jecker, Chiesa; Riva; Jörg, Lajunen, Zangger; Bertaggia, Sannitz, Bürgler; Suri, Spooner, Fazzini; Lammer, Romanenghi, Walker; Haussener.

Penalità: HCL 4x2’ HCD 2x2’.

Note: Cornér Arena 5434 spettatori. Arbitri: Wiegand, Ströbel, Bürgi, Wolf.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)