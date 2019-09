Sbisa in cerca di un nuovo contratto: tryout con gli Islanders

NEW YORK (USA) - In cerca di un nuovo contratto per continuare la sua avventura oltreoceano, Luca Sbisa farà un tryout con i New York Islanders. Il roccioso difensore rossocrociato parteciperà al loro camp principale, nella speranza di convincere il club newyorchese.

Nella scorsa stagione il 29enne, cresciuto nello Zugo e passato anche da Lugano (30 partite in LNA durante il lockout del 2012), ha già giocato per gli Islanders (9 partite, 1 assist).