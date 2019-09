«L'Ambrì giocherà come l'anno scorso. Lugano? Domenichelli carta vincente»

LUGANO - Venerdì 13 settembre inizia il campionato di National League: il Lugano ospita il Losanna, mentre l'Ambrì lo Zugo.

Tutte e dodici le squadre si sono rinforzate nel mercato estivo e non sarà facile per nessuna raggiungere uno degli otto posti disponibili per disputare i playoff: «L'hockey svizzero sta facendo passi da gigante in questi ultimi anni», ha analizzato l'esperto di hockey Marco Baron. «Non esistono più le squadre deboli e l'abbiamo visto anche durante le amichevoli. Sarà una lotta fino alla fine, anche se reputo Zugo, Berna e Losanna una spanna sopra le altre. Orsi e Tori sono sempre molto attrezzati e anche in estate si sono mossi bene sul mercato. Hanno quattro linee che fanno paura e gli arrivi dei vari Hofmann, Genoni, Lindberg e Kovar da una parte, di Praplan, Koivisto e Pestoni dall'altra, migliorano due roster già molto competitivi. Dal canto suo il Losanna potrebbe far tremare il campionato: è una squadra completa, fisicamente solida e ha messo sotto contratto un portiere di grande carisma come Stephan. I vodesi sono da tenere d'occhio».

Come vedi il Lugano? «Dopo le ultime stagioni i bianconeri hanno deciso di portare un po' di aria nuova. Ci vorrà del tempo prima che tutto venga amalgamato al meglio, anche se trovo che la figura di Hnat Domenichelli sia molto importante per il club. È stato un grande giocatore per tanti anni, conosce bene il campionato svizzero - così come l'ambiente ticinese - e ha ottimi contatti anche oltre oceano. Si tratta di una mossa vincente, ma bisognerà lasciarlo lavorare tranquillamente, dopodiché sono convinto che i risultati arriveranno. Per il Lugano un punto fondamentale sarà inoltre il rendimento di Zurkirchen, ma sono fiducioso poiché il ragazzo ha già dimostrato in passato il suo valore. Rispetto a quando era a Losanna - dove si alternava prima con Huet e poi con Boltshauser - in Ticino avrà il vantaggio di essere titolare fisso e di trovarsi in una situazione in cui la squadra conta su di lui. Questo è molto importante per il mentale di un portiere. Spooner e Ohtamaa? Sono due ottimi acquisti, i primi dell'era Hnat, che danno il suo "tocco" personale alla squadra».

E l'Ambrì?: «Luca Cereda sta dimostrando anno dopo anno di essere un ottimo allenatore e avrà sicuramente un futuro luminoso davanti a sé. Ha un grande carisma e riesce a tirare fuori il meglio da tutti i giocatori, che a loro volta accettano il ruolo che gli viene dato. Ha continuità nel lavoro e nei risultati, un credo interessante e l'attitudine giusta, oltre che un grande spirito di squadra. Senza Kubalik mancheranno sicuramente un po' di gol al gruppo, che potrebbero però essere compensati con il lavoro di squadra. Anche senza di lui sono sicuro che l'Ambrì giocherà esattamente come l'anno scorso - ovvero come vuole Cereda - e non importa chi saranno gli interpreti. Sono convinto che i biancoblù disputeranno una grande stagione».

Tipress, archivio