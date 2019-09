Voce ai tifosi e più cash free, a Lugano il futuro è adesso

LUGANO - La nuova stagione è pronta a scattare e per quella il Lugano ha riservato delle sorprese ai propri tifosi. Da quest'anno i supporter, vero e proprio cuore pulsante di un club, avranno per esempio la possibilità di scegliere il miglior giocatore della partita. Un'altra novità? L'estensione del sistema cash free al 90% dei punti di pagamento nei settori di tribuna. Ciò renderà più "funzionale" il passaggio alla Cornèr Arena di tanti appassionati.

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

"Venerdì 13 settembre alle ore 19.45 la Cornèr Arena vivrà l’attesissimo Season Opener della Regular Season 2019/20 con capitan Chiesa e compagni che affronteranno l’ambizioso Losanna di Ville Peltonen, reduce da brillanti prestazioni in Champions Hockey League.

Oltre che per il debutto in campionato della squadra guidata da Sami Kapanen la serata sarà caratterizzata per i tifosi da alcune significative novità. Il miglior giocatore della partita in maglia bianconera non sarà più designato dai rappresentanti dei media. Il Best Player HCL di ogni gara casalinga o in trasferta potrà da questa stagione essere votato da ogni tifoso o appassionato tramite l’app HC Lugano che può essere facilmente scaricata su ogni dispositivo (pc, tablet, cellulare). Il servizio cashfree all’interno della Cornèr Arena è stato ulteriormente migliorato. Dopo aver introdotto nella scorsa stagione questa moderna modalità che, come confermato dai dati, consente tempi di pagamento più rapidi e sicuri, l’HCL ha deciso grazie al supporto di Cornèr Banca di compiere nuovi passi avanti in questa direzione senza che questo comporti alcun costo aggiuntivo per gli utenti. Il 90% dei punti di pagamento nei settori di tribuna della Cornèr Arena sarà pertanto gestito da questa stagione unicamente con strumenti di pagamento cashfree (Maestro, Mastercard, Visa, Diners, Samsung Pay, Apple Pay). La situazione resterà invariata nelle curve, contraddistinte dalla forte presenza di minorenni. A tutti gli abbonati HCL, la società bianconera e Cornercard offrono inoltre la carta di credito gratuita HCL Black Mastercard, ottenibile anche senza un conto bancario presso Cornèr Banca. In occasione della partita contro il Losanna, l’Info Point HCL di fronte all’entrata principale della pista sarà aperto dalle ore 18.00 alle ore 22.00 con la possibilità di acquistare la tessera stagionale."