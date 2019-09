Champions & Ambrì: «Il pubblico della Valascia sarà l'uomo in più sul ghiaccio»

LUGANO - Dopo due turni della fase a gironi di Champions Hockey League, soltanto il Bienne è a punteggio pieno delle cinque squadre elvetiche impegnate. Dal canto suo lo Zugo ha 4 punti, il Losanna e il Berna 3, mentre l'Ambrì è ancora fermo a zero. «È vero che i biancoblù non hanno ancora vinto, ma nelle due trasferte disputate finora hanno dimostrato di potersela giocare», è intervenuto l'ex attaccante di Lugano e Ambrì degli anni '90 Stefano Togni. «Nella prima partita – sullo 0-0 – hanno preso quattro pali e la squadra non ha mollato fino all'ultimo, incassando lo 0-3 finale a porta vuota. Personalmente ho visto una buona attitudine sul ghiaccio e per il gruppo si tratta indubbiamente di una grande esperienza che servirà anche per l'imminente inizio del campionato».

I biancoblù ospiteranno giovedì il Farjestad, mentre sabato il Monaco... «L'ambiente è carico e sono convinto che alla Valascia il pubblico sarà il classico uomo in più sul ghiaccio. Già a Monaco la truppa di Cereda aveva potuto beneficiare di molti tifosi al seguito per lo stupore degli avversari. Nessuno avrà vita facile in Leventina».

Cosa ne pensi delle altre squadre? Domenica per esempio il ticinese Sciaroni ha contribuito alla vittoria del Berna con una rete (3-2 in Finlandia). «Gli Orsi hanno una formazione che può arrivare lontana in Europa, anche se hanno finora incontrato qualche difficoltà. Sono contento per Sciaroni, ma anche per Grassi e Pestoni, i quali stanno dimostrando di avere tanta voglia di fare bene. Dal canto suo il Bienne sta confermando quanto di buono ha mostrato negli ultimi campionati e può sempre contare su un Hiller in grande spolvero. Losanna e Zugo? I vodesi – alla prima esperienza assoluta in Europa – dovranno provare a gestire nel migliore dei modi un roster molto forte, mentre i Tori – con i vari Hofmann, Genoni, Linberg e Kovar – hanno la grande possibilità di fare man bassa in tutte le competizioni. È indubbiamente la compagine più solida e attrezzata».