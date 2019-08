Lugano promosso a pieni voti: ottenuta la licenza senza condizioni

LUGANO – Il Lugano ha ottenuto – senza condizioni – la licenza per prendere parte alla stagione 2019/2020.

La Commissione per le licenze della Swiss Ice Hockey Federation/National League & Swiss League ha promosso l'operato del club bianconero il quale, per aver soddisfatto i parametri relativi ad aspetti economici, struttura giuridica e infrastruttura, ha ricevuto il semaforo verde.

Di seguito il comunicato ufficiale dell'HC Lugano:

“L’Hockey Club Lugano ha ricevuto in data odierna comunicazione dalla Commissione per le licenze della Swiss Ice Hockey Federation/National League & Swiss League del rilascio della licenza per partecipare al campionato di National League della stagione 2019/2020.

Con particolare soddisfazione l’HCL informa che la licenza è stata rilasciata con la dicitura “verde”, ossia senza alcun tipo di condizione inerente agli aspetti economici, di struttura giuridica o di infrastruttura.

Il Consiglio d’Amministrazione e il management della società bianconera desiderano in questa occasione ringraziare tutti coloro che con il loro sostegno finanziario o il loro apporto sotto forma di impegno professionale, di volontariato o di passione per i colori dell’HCL contribuiscono da anni a questo risultato essenziale per la solidità e la continuità del Club.”

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)