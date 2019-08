Kubalik MVP della regular season 2018/19!

BERNA - Si sono tenuti questa sera a Berna gli Swiss Ice Hockey Awards, nei quali sono stati incoronati i giocatori più meritevoli della stagione 2018-19.

A suon di gol e assist ha fatto ammattire le difese avversarie: per questo l'MVP della scorsa regular season non poteva che essere il biancoblù Dominik Kubalik. Superati Arcobello (Berna) e Hofmann (Lugano). In un video - apparso sui canali social dell'Ambrì - il ceco ha tenuto a ringraziare l'Ambrì, Luca Cereda e i tifosi per la grande stagione, sfociata con la qualificazione ai playoff.

Nei playoff, invece, il Most Valuable Player è stato il bernese Simon Moser (battuti i compagni Arcobello e Genoni).

Il Most Popular Player (MPP) - concorso promosso da 20 Minuti - è andato a Tristan Scherwey. Scalzati Kubalik e Ambühl.

Il portiere dell'anno - 12 mesi dopo Elvis Merzlikins - è stato il campione svizzero Leonardo Genoni: il futuro estremo difensore dello Zugo ha sconfitto Ciaccio e Stephan.

Il premio quale giovane più promettente è andato al classe 2000 del Bienne Janis Jérôme Moser (battuti Sven Leuenberger e Benjamin Baumgartner). Il 19enne succede al leventinese Dominic Zwerger, impostosi l'anno scorso.

Nella serata è stato premiato anche Timo Meier, reduce da una stagione super con i San José Sharks (81 punti in 98 gare).

Tra le donne la giocatrice dell'anno è stata eletta Alina Müller (alla sua seconda vittoria consecutiva).

Giovane dell'anno 2018/19

- Janis Jérôme Moser (Bienne)

Giocatore più popolare

- Tristan Scherwey (Berna)

Portiere dell'anno

- Leonardo Genoni (Berna)

MVP della Regular Season

- Dominik Kubalik (Ambrì)

MVP dei playoff

- Simon Moser (Berna)

Hockey Award

- Timo Meier (San Jose Sharks)

Keystone (archivio)