Kubalik, è finale!

AMBRÌ - Dominik Kubalik, Tristan Scherwey e Andres Ambühl. Eccoli i tre finalisti del concorso Most Popular Player 2019. Dei 36 presentatisi ai nastri di partenza ne erano rimasti 12, i quali - la scorsa settimana - hanno battagliato per guadagnarsi un posto nella finalissima. Ebbene i lettori hanno fatto la loro scelta, optando per gli attaccanti di Ambrì, Berna e Davos.

A questo punto il favorito per la conquista del trofeo sembrerebbe essere il "ticinese" Kubalik che - a suon di reti e assist - la scorsa stagione è riuscito a far ammattire le difese avversarie. Sono stati 63 i punti messi a segno dal ceco in 55 gare (26 gol e 37 assist).

L'attuale giocatore dei Chicago Blackhawks dovrà vedersela con il sempre prezioso attaccante degli Orsi Tristan Scherwey, fresco campione svizzero, e con il capitano del Davos Andres Ambühl.

Insomma il "volatone" finale è lanciato. Riuscirà Kubalik a spodestare i due rivali? Sta a voi deciderlo, votate! Il vincitore verrà poi reso noto durante la cerimonia degli Swiss Hockey Awards che si terrà il 2 agosto a Berna.

Keystone