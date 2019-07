Lugano fuori, Kubalik corre per il Ticino

BERNA - La prima scrematura è stata fatta. Dei 36 presentatisi sui blocchi di partenza, solo in 12 hanno infatti superato il primo turno, rimanendo in corsa per diventare il Most Popular Player 2019.

Consegnato durante la cerimonia degli Swiss Hockey Awards che si terrà il 2 agosto a Berna, il premio non finirà a un giocatore di Lugano, Zurigo, Langnau o Rapperswil. La “semifinale” della votazione è infatti stata raggiunta dai rappresentanti di sole otto compagini, quelli che hanno raccolto più voti. Ci sono i bernesi Tristan Scherwey e Simon Moser, l'attaccante del Bienne Toni Rajala, i gialloblù Andres Ambühl ed Enzo Corvi, i due Dragoni Julien Sprünger e Killian Mottet, l'Aquila Arnaud Jacquemet, i Tori Raphael Diaz e Lino Martschini, il centro losannese Christoph Bertschy e, ovviamente, Dominik Kubalik. Top Scorer della scorsa stagione, il ceco ex Ambrì è tra i favoriti per il successo finale. Riuscirà a sorprendere gli undici concorrenti come, sul ghiaccio, sorprendeva i portieri? Sta a voi deciderlo.

Keystone (foto d'archivio)