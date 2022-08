La burocrazia ha per ora stoppato Chacón e Romero

L’emergenza in casa granata dovrebbe in ogni caso essere prossima a terminare. Secondo nostre informazioni, questa settimana Thomas Chacón e Franco Romero dovrebbero infatti ottenere il permesso di soggiorno. Con il documento in mano, il fantasista e il difensore dovrebbero poi riuscire a essere tesserati velocemente. L’obiettivo a Bellinzona - la speranza - è di poterli mettere a disposizione di mister Sesa per la sfida all’Aarau in programma venerdì.