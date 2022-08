«I tanti errori mi preoccupano, ma il Lugano è in buone mani. Bottani? Meglio rinunciare a qualche franco ora...»

Discorso Bottani: rimanere o andar via?

«Fossi in lui rimarrei. Ha 31 anni e deve pensare anche al post-carriera. A Lugano dovrebbero offrirgli un contratto a lungo termine, ritoccato verso l'alto, contemplando un futuro nel club. Se dovesse andare via rischierebbe di non essere più l'icona del Lugano, visto che sarebbe il suo secondo addio dopo quello del 2016, anno in cui accettò la ricchissima offerta del Wil. È in momenti come questi che dimostri quanto tu abbia un club e un popolo nel tuo cuore. Meglio rinunciare a qualche franco ora ma assicurarsi un futuro nella società del suo cuore».