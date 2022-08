Mohamed Buya Turay si sposa ma non può andare al matrimonio, poi il colpo di genio

Un bel problema per Turay, il quale ha però estratto dal suo repertorio il classico colpo di genio: ha mandato sull'altare il fratello! «Ci siamo sposati in Sierra Leone il 21 luglio - le parole del giocatore alla Bild - Ma non c’ero perché il Malmö mi ha chiesto di andare in Svezia prima. Quindi abbiamo fatto le foto in anticipo, così sembrava che fossi lì, ma in realtà quel giorno non c'ero. C’era mio fratello a rappresentarmi al matrimonio vero e proprio...».