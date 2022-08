Hapoel Be’er Sheva a Cornaredo, il Lugano si gioca (quasi) tutto

Senza spingersi troppo in là con la fantasia, senza immaginare i bianconeri ancora “vivi” nel 2023 europeo, è comunque semplice capire perché la proprietà del club tenga enormemente alla competizione. E perché, quindi, si aspetti che la squadra faccia il possibile - e pure l’impossibile - per superare di slancio l’Hapoel Be'er Sheva e, nell’eventuale spareggio, gli ucraini del Zorya Luhansk e o i rumeni dell’Universitatea Craiova. I quattrini in palio renderebbero infatti meno dipendente dal mercato la “mission” societaria. Regalerebbero serenità, garantirebbero un pizzico di pazienza in più, a tutti i livelli e... farebbero cambiar volto alla stagione dei ticinesi. E questo quasi prima che questa sia davvero cominciata. Già perché la truppa di Mattia Croci-Torti non dovrà attendere molto per conoscere il suo destino continentale: entro una settimana si chiuderà il terzo turno, tra il 18 e il 25 agosto si decideranno poi gli spareggi.